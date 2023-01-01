ألف دينار أردني إلى كيب لاوي

تحويل JOD إلى LAK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jod
٢٩٬١٦٤٬٧٠٠ lak

1.00000 JOD = 29164.70000 LAK

متوسط سعر صرف السوق عند 21:00
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JOD إلى LAK مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 JOD → 0 LAK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87131.059688.11631.452821.677250.944719.3239
1GBP1.1477111.2161101.1311.667391.924971.0842422.178
1USD0.943750.822301183.161.37111.58290.891618.237
1INR0.01134860.009888180.01202510.01648750.01903440.01072150.2193

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار أردني إلى كيب لاوي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JOD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LAK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JOD الحالي إلى LAK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار أردني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدينار الأردني / كيب لاوسي
1 JOD29164.70000 LAK
5 JOD145823.50000 LAK
10 JOD291647.00000 LAK
20 JOD583294.00000 LAK
50 JOD1458235.00000 LAK
100 JOD2916470.00000 LAK
250 JOD7291175.00000 LAK
500 JOD14582350.00000 LAK
1000 JOD29164700.00000 LAK
2000 JOD58329400.00000 LAK
5000 JOD145823500.00000 LAK
10000 JOD291647000.00000 LAK
معدلات التحويل كيب لاوسي / الدينار الأردني
1 LAK0.00003 JOD
5 LAK0.00017 JOD
10 LAK0.00034 JOD
20 LAK0.00069 JOD
50 LAK0.00171 JOD
100 LAK0.00343 JOD
250 LAK0.00857 JOD
500 LAK0.01714 JOD
1000 LAK0.03429 JOD
2000 LAK0.06858 JOD
5000 LAK0.17144 JOD
10000 LAK0.34288 JOD