دولار جامايكي إلى سوم قيرغيزستاني

تحويل JMD إلى KGS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jmd
٥٧٠٫٦٦ kgs

1.00000 JMD = 0.57066 KGS

متوسط سعر صرف السوق عند 15:39 UTC
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JMD إلى KGS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 KGS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.066488.65461.438041.66080.9633518.3055
1GBP1.153211.22975102.2351.658321.91521.1109421.1095
1USD0.937750.813173183.13451.34851.557390.9033517.1657
1INR0.01127970.009781420.012028710.01622070.01873340.01086610.206481

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى سوم قيرغيزستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KGS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى KGS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / Kyrgystani Som
1 JMD0.57066 KGS
5 JMD2.85328 KGS
10 JMD5.70657 KGS
20 JMD11.41314 KGS
50 JMD28.53285 KGS
100 JMD57.06570 KGS
250 JMD142.66425 KGS
500 JMD285.32850 KGS
1000 JMD570.65700 KGS
2000 JMD1141.31400 KGS
5000 JMD2853.28500 KGS
10000 JMD5706.57000 KGS
معدلات التحويل Kyrgystani Som / دولار جامايكي
1 KGS1.75237 JMD
5 KGS8.76185 JMD
10 KGS17.52370 JMD
20 KGS35.04740 JMD
50 KGS87.61850 JMD
100 KGS175.23700 JMD
250 KGS438.09250 JMD
500 KGS876.18500 JMD
1000 KGS1752.37000 JMD
2000 KGS3504.74000 JMD
5000 KGS8761.85000 JMD
10000 KGS17523.70000 JMD