Jamaika dolarından Kırgızistan somuna

Reel döviz kuru ile JMD → KGS çevirin

1.000 jmd
571,74 kgs

1.00000 JMD = 0.57174 KGS

05:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8550851.0737589.13861.454021.652940.94918518.3342
1 GBP1.1694711.25575104.2481.700471.933111.1100521.4418
1 USD0.93130.796337183.01621.354151.539410.88417.0749
1 INR0.01121850.009592550.012045810.01631190.01854350.01064850.205682

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Jamaika dolarından Kırgızistan somuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KGS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JMD → KGS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jamaika doları için en iyi döviz çiftleri

JMD → USD

JMD → JPY

JMD → AUD

JMD → SGD

JMD → EUR

JMD → ZAR

JMD → GBP

JMD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jamaika Doları / Kırgızistan Somu
1 JMD0.57174 KGS
5 JMD2.85869 KGS
10 JMD5.71737 KGS
20 JMD11.43474 KGS
50 JMD28.58685 KGS
100 JMD57.17370 KGS
250 JMD142.93425 KGS
500 JMD285.86850 KGS
1000 JMD571.73700 KGS
2000 JMD1143.47400 KGS
5000 JMD2858.68500 KGS
10000 JMD5717.37000 KGS
Çevrim kurları Kırgızistan Somu / Jamaika Doları
1 KGS1.74906 JMD
5 KGS8.74530 JMD
10 KGS17.49060 JMD
20 KGS34.98120 JMD
50 KGS87.45300 JMD
100 KGS174.90600 JMD
250 KGS437.26500 JMD
500 KGS874.53000 JMD
1000 KGS1749.06000 JMD
2000 KGS3498.12000 JMD
5000 KGS8745.30000 JMD
10000 KGS17490.60000 JMD