1 جنيه مانكس إلى سوم أوزبكستاني

تحويل IMP إلى UZS بسعر الصرف الحقيقي

١ imp
١٤٬٨٥٢٫٦٠ uzs

1.00000 IMP = 14852.60000 UZS

متوسط سعر صرف السوق عند 20:59
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IMP إلى UZS مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 IMP → 0 UZS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87091.059488.09971.453071.677860.945719.3206
1GBP1.1482411.21645101.161.668481.926591.0858922.1848
1USD0.94390.822064183.161.37161.583780.892718.2373
1INR0.01135080.009885330.01202510.01649350.0190450.01073470.219304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مانكس إلى سوم أوزبكستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IMP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IMP الحالي إلى UZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for {المبلغ ، الجمع ، واحد {Isle of man pound} آخر {جزيرة مان جنيه

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جزيرة مان / Uzbekistan Som
1 IMP14852.60000 UZS
5 IMP74263.00000 UZS
10 IMP148526.00000 UZS
20 IMP297052.00000 UZS
50 IMP742630.00000 UZS
100 IMP1485260.00000 UZS
250 IMP3713150.00000 UZS
500 IMP7426300.00000 UZS
1000 IMP14852600.00000 UZS
2000 IMP29705200.00000 UZS
5000 IMP74263000.00000 UZS
10000 IMP148526000.00000 UZS
معدلات التحويل Uzbekistan Som / جنيه جزيرة مان
1 UZS0.00007 IMP
5 UZS0.00034 IMP
10 UZS0.00067 IMP
20 UZS0.00135 IMP
50 UZS0.00337 IMP
100 UZS0.00673 IMP
250 UZS0.01683 IMP
500 UZS0.03366 IMP
1000 UZS0.06733 IMP
2000 UZS0.13466 IMP
5000 UZS0.33664 IMP
10000 UZS0.67328 IMP