غورد هايتي إلى دولار فيجي

تحويل HTG إلى FJD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ htg
١٦٫٨٣ fjd

1.00000 HTG = 0.01683 FJD

متوسط سعر صرف السوق عند 14:11 UTC
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HTG إلى FJD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HTG → 0 FJD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.064488.50961.4381.660790.963618.3167
1GBP1.1532711.2275102.0721.658351.915281.1112921.1234
1USD0.93950.814664183.15451.3511.560310.905317.2085
1INR0.01129820.009796990.012025810.01624690.01876390.0108870.206946

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل غورد هايتي إلى دولار فيجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HTG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FJD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HTG الحالي إلى FJD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for قردة هايتية

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Haiti Gourde / دولار فيجي
1 HTG0.01683 FJD
5 HTG0.08415 FJD
10 HTG0.16830 FJD
20 HTG0.33659 FJD
50 HTG0.84148 FJD
100 HTG1.68297 FJD
250 HTG4.20742 FJD
500 HTG8.41485 FJD
1000 HTG16.82970 FJD
2000 HTG33.65940 FJD
5000 HTG84.14850 FJD
10000 HTG168.29700 FJD
معدلات التحويل دولار فيجي / Haiti Gourde
1 FJD59.41890 HTG
5 FJD297.09450 HTG
10 FJD594.18900 HTG
20 FJD1188.37800 HTG
50 FJD2970.94500 HTG
100 FJD5941.89000 HTG
250 FJD14854.72500 HTG
500 FJD29709.45000 HTG
1000 FJD59418.90000 HTG
2000 FJD118837.80000 HTG
5000 FJD297094.50000 HTG
10000 FJD594189.00000 HTG