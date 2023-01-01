لمبيرة هندوراسية إلى كوردبا نيكاراغوا

تحويل HNL إلى NIO بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hnl
١٬٤٨٤٫٥٦ nio

1.00000 HNL = 1.48456 NIO

متوسط سعر صرف السوق عند 13:45 UTC
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HNL إلى NIO مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HNL → 0 NIO
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867851.065888.611.439261.663490.964218.3335
1GBP1.1522711.22815102.1081.658491.916891.1110221.1261
1USD0.938250.814233183.13941.35041.560790.904617.2016
1INR0.01128540.009793590.01202810.01624260.01877320.01088050.206901

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لمبيرة هندوراسية إلى كوردبا نيكاراغوا

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HNL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NIO في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HNL الحالي إلى NIO وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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