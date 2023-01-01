لمبيرة هندوراسية إلى فرنك جيبوتي

تحويل HNL إلى DJF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hnl
٧٬٢٢٤ djf

1.00000 HNL = 7.22400 DJF

متوسط سعر صرف السوق عند 13:35 UTC
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HNL إلى DJF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HNL → 0 DJF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.065488.56881.438291.662090.963918.3295
1GBP1.1527411.2281102.0941.657941.915911.1111221.1286
1USD0.93860.814266183.1321.351.560060.905117.2043
1INR0.01129070.009794860.012029110.01623920.01876610.01088750.206952

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لمبيرة هندوراسية إلى فرنك جيبوتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HNL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DJF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HNL الحالي إلى DJF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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