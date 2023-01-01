دولار فيجي إلى دولار شرق الكاريبي

تحويل FJD إلى XCD بسعر الصرف الحقيقي

1000 fjd
1193.89 xcd

1.00000 FJD = 1.19389 XCD

متوسط سعر صرف السوق عند 11:1 UTC
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FJD إلى XCD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FJD → 0 XCD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8681.064788.40291.437981.661260.964618.1809
1GBP1.1520711.2266101.8461.656651.913871.1112920.9455
1USD0.939250.815262183.03081.35061.560310.90617.0761
1INR0.01131180.009818790.012043710.01626630.01879190.01091160.20566

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار فيجي إلى دولار شرق الكاريبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FJD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XCD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FJD الحالي إلى XCD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Fijian dollar

FJD إلى USD

FJD إلى ZAR

FJD إلى AUD

FJD إلى EUR

FJD إلى SGD

FJD إلى INR

FJD إلى GBP

FJD إلى CAD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار فيجي / دولار شرق الكاريبي
1 FJD1.19389 XCD
5 FJD5.96945 XCD
10 FJD11.93890 XCD
20 FJD23.87780 XCD
50 FJD59.69450 XCD
100 FJD119.38900 XCD
250 FJD298.47250 XCD
500 FJD596.94500 XCD
1000 FJD1193.89000 XCD
2000 FJD2387.78000 XCD
5000 FJD5969.45000 XCD
10000 FJD11938.90000 XCD
معدلات التحويل دولار شرق الكاريبي / دولار فيجي
1 XCD0.83760 FJD
5 XCD4.18799 FJD
10 XCD8.37598 FJD
20 XCD16.75196 FJD
50 XCD41.87990 FJD
100 XCD83.75980 FJD
250 XCD209.39950 FJD
500 XCD418.79900 FJD
1000 XCD837.59800 FJD
2000 XCD1675.19600 FJD
5000 XCD4187.99000 FJD
10000 XCD8375.98000 FJD