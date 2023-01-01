دولار فيجي إلى تالا ساموي

تحويل FJD إلى WST بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ fjd
١٬٢١٧٫٣٣ wst

1.00000 FJD = 1.21733 WST

متوسط سعر صرف السوق عند 11:1 UTC
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FJD إلى WST مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FJD → 0 WST
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8681.064788.40291.437981.661260.964618.1809
1GBP1.1520711.2266101.8461.656651.913871.1112920.9455
1USD0.939250.815262183.03081.35061.560310.90617.0761
1INR0.01131180.009818790.012043710.01626630.01879190.01091160.20566

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار فيجي إلى تالا ساموي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FJD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و WST في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FJD الحالي إلى WST وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Fijian dollar

FJD إلى USD

FJD إلى ZAR

FJD إلى AUD

FJD إلى EUR

FJD إلى SGD

FJD إلى INR

FJD إلى GBP

FJD إلى CAD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار فيجي / Samoan Tala
1 FJD1.21733 WST
5 FJD6.08665 WST
10 FJD12.17330 WST
20 FJD24.34660 WST
50 FJD60.86650 WST
100 FJD121.73300 WST
250 FJD304.33250 WST
500 FJD608.66500 WST
1000 FJD1217.33000 WST
2000 FJD2434.66000 WST
5000 FJD6086.65000 WST
10000 FJD12173.30000 WST
معدلات التحويل Samoan Tala / دولار فيجي
1 WST0.82147 FJD
5 WST4.10736 FJD
10 WST8.21473 FJD
20 WST16.42946 FJD
50 WST41.07365 FJD
100 WST82.14730 FJD
250 WST205.36825 FJD
500 WST410.73650 FJD
1000 WST821.47300 FJD
2000 WST1642.94600 FJD
5000 WST4107.36500 FJD
10000 WST8214.73000 FJD