بير إثيوبي إلى شلن أوغندي

تحويل ETB إلى UGX بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ etb
٦٧٬٨٩٧ ugx

1.00000 ETB = 67.89730 UGX

متوسط سعر صرف السوق عند 10:44 UTC
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ETB إلى UGX مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ETB → 0 UGX
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8661.065488.4471.438771.662350.964818.2083
1GBP1.1547311.2302102.1281.661321.919491.1140921.0249
1USD0.93860.812876183.01761.350451.560310.9056517.0906
1INR0.01130620.009791610.012045610.0162670.01879490.01090910.205867

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بير إثيوبي إلى شلن أوغندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ETB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UGX في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ETB الحالي إلى UGX وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البر الإثيوبي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البر الإثيوبي / شلن أوغندي
1 ETB67.89730 UGX
5 ETB339.48650 UGX
10 ETB678.97300 UGX
20 ETB1357.94600 UGX
50 ETB3394.86500 UGX
100 ETB6789.73000 UGX
250 ETB16974.32500 UGX
500 ETB33948.65000 UGX
1000 ETB67897.30000 UGX
2000 ETB135794.60000 UGX
5000 ETB339486.50000 UGX
10000 ETB678973.00000 UGX
معدلات التحويل شلن أوغندي / البر الإثيوبي
1 UGX0.01473 ETB
5 UGX0.07364 ETB
10 UGX0.14728 ETB
20 UGX0.29456 ETB
50 UGX0.73640 ETB
100 UGX1.47281 ETB
250 UGX3.68202 ETB
500 UGX7.36405 ETB
1000 UGX14.72810 ETB
2000 UGX29.45620 ETB
5000 UGX73.64050 ETB
10000 UGX147.28100 ETB