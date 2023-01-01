1 روبل بيلاروسي إلى وون كوري جنوبي

تحويل BYN إلى KRW بسعر الصرف الحقيقي

١ byn
٥٢٢ krw

1.00000 BYN = 521.95600 KRW

متوسط سعر صرف السوق عند 10:31 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

BYN إلى KRW مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BYN → 0 KRW
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85451.080189.33361.468671.669660.954918.4418
1GBP1.1702811.26405104.5481.718791.954011.117521.5826
1USD0.925750.791108182.70861.359751.545830.884117.0742
1INR0.0111940.0095650.012090610.01644020.01869010.01068930.206438

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبل بيلاروسي إلى وون كوري جنوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BYN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KRW في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BYN الحالي إلى KRW وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الروبل البيلاروسي / وون كوريا الجنوبية
1 BYN521.95600 KRW
5 BYN2609.78000 KRW
10 BYN5219.56000 KRW
20 BYN10439.12000 KRW
50 BYN26097.80000 KRW
100 BYN52195.60000 KRW
250 BYN130489.00000 KRW
500 BYN260978.00000 KRW
1000 BYN521956.00000 KRW
2000 BYN1043912.00000 KRW
5000 BYN2609780.00000 KRW
10000 BYN5219560.00000 KRW
معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / الروبل البيلاروسي
1 KRW0.00192 BYN
5 KRW0.00958 BYN
10 KRW0.01916 BYN
20 KRW0.03832 BYN
50 KRW0.09579 BYN
100 KRW0.19159 BYN
250 KRW0.47897 BYN
500 KRW0.95793 BYN
1000 KRW1.91587 BYN
2000 KRW3.83174 BYN
5000 KRW9.57935 BYN
10000 KRW19.15870 BYN