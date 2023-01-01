1 بولا بوتسواني إلى سول بيروفي

تحويل BWP إلى PEN بسعر الصرف الحقيقي

1 bwp
0.27 pen

1.00000 BWP = 0.27284 PEN

متوسط سعر صرف السوق عند 9:13 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

BWP إلى PEN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 PEN
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85481.079589.29081.46791.671050.954818.4864
1GBP1.1698611.2629104.4611.717291.954951.1169921.6272
1USD0.92640.791828182.7151.35981.547990.884517.125
1INR0.01119940.009572970.012089710.01643960.01871470.01069330.207036

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى سول بيروفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PEN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى PEN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Botswanan Pula / Peruvian Nuevo Sol
1 BWP0.27284 PEN
5 BWP1.36418 PEN
10 BWP2.72837 PEN
20 BWP5.45674 PEN
50 BWP13.64185 PEN
100 BWP27.28370 PEN
250 BWP68.20925 PEN
500 BWP136.41850 PEN
1000 BWP272.83700 PEN
2000 BWP545.67400 PEN
5000 BWP1364.18500 PEN
10000 BWP2728.37000 PEN
معدلات التحويل Peruvian Nuevo Sol / Botswanan Pula
1 PEN3.66519 BWP
5 PEN18.32595 BWP
10 PEN36.65190 BWP
20 PEN73.30380 BWP
50 PEN183.25950 BWP
100 PEN366.51900 BWP
250 PEN916.29750 BWP
500 PEN1832.59500 BWP
1000 PEN3665.19000 BWP
2000 PEN7330.38000 BWP
5000 PEN18325.95000 BWP
10000 PEN36651.90000 BWP