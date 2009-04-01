فلورن أروبي إلى كينا بابوا غينيا الجديدة

تحويل AWG إلى PGK بسعر الصرف الحقيقي

1000 awg
2009.04 pgk

1.00000 AWG = 2.00904 PGK

متوسط سعر صرف السوق عند 3:50 UTC
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AWG إلى PGK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AWG → 0 PGK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.0636588.39141.435081.659230.957318.2226
1GBP1.1584811.23225102.4021.662551.922241.1090121.111
1USD0.940150.811524183.1021.34921.559940.9000517.1321
1INR0.01131330.009765390.012033410.01623550.01877140.01083070.206157

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فلورن أروبي إلى كينا بابوا غينيا الجديدة

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AWG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PGK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AWG الحالي إلى PGK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Aruban florin

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AWG إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Aruban Florin / Papua New Guinean Kina
1 AWG2.00904 PGK
5 AWG10.04520 PGK
10 AWG20.09040 PGK
20 AWG40.18080 PGK
50 AWG100.45200 PGK
100 AWG200.90400 PGK
250 AWG502.26000 PGK
500 AWG1004.52000 PGK
1000 AWG2009.04000 PGK
2000 AWG4018.08000 PGK
5000 AWG10045.20000 PGK
10000 AWG20090.40000 PGK
معدلات التحويل Papua New Guinean Kina / Aruban Florin
1 PGK0.49775 AWG
5 PGK2.48875 AWG
10 PGK4.97750 AWG
20 PGK9.95500 AWG
50 PGK24.88750 AWG
100 PGK49.77500 AWG
250 PGK124.43750 AWG
500 PGK248.87500 AWG
1000 PGK497.75000 AWG
2000 PGK995.50000 AWG
5000 PGK2488.75000 AWG
10000 PGK4977.50000 AWG