ليك ألباني إلى سيدي غاني

تحويل ALL إلى GHS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ all
١١٢٫٢٤ ghs

1.00000 ALL = 0.11224 GHS

متوسط سعر صرف السوق عند 1:48 UTC
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ALL إلى GHS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ALL → 0 GHS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.0639588.22811.433891.655440.957518.2108
1GBP1.1582111.23215102.1761.660571.917151.1089921.0897
1USD0.939850.811589182.9251.34771.555940.917.1162
1INR0.01133430.009787030.012059110.0162520.01876320.01085320.206406

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليك ألباني إلى سيدي غاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ALL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GHS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ALL الحالي إلى GHS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليك ألباني / Ghanaian Cedi
1 ALL0.11224 GHS
5 ALL0.56121 GHS
10 ALL1.12242 GHS
20 ALL2.24484 GHS
50 ALL5.61210 GHS
100 ALL11.22420 GHS
250 ALL28.06050 GHS
500 ALL56.12100 GHS
1000 ALL112.24200 GHS
2000 ALL224.48400 GHS
5000 ALL561.21000 GHS
10000 ALL1122.42000 GHS
معدلات التحويل Ghanaian Cedi / ليك ألباني
1 GHS8.90930 ALL
5 GHS44.54650 ALL
10 GHS89.09300 ALL
20 GHS178.18600 ALL
50 GHS445.46500 ALL
100 GHS890.93000 ALL
250 GHS2227.32500 ALL
500 GHS4454.65000 ALL
1000 GHS8909.30000 ALL
2000 GHS17818.60000 ALL
5000 GHS44546.50000 ALL
10000 GHS89093.00000 ALL