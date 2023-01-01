5 كواشا زامبي إلى جنيه جيرزي

تحويل ZMW إلى JEP بسعر الصرف الحقيقي

٥ zmw
٠٫١٧ jep

1.00000 ZMW = 0.03499 JEP

Mid-market exchange rate at 08:28
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.87611.08590.30081.48581.673090.964118.7601
1 GBP1.1414211.23835103.0641.69581.909561.1004521.4116
1 USD0.921650.807526183.22651.36941.542020.888717.2904
1 INR0.01107410.009702750.012015410.01645390.0185280.01067810.207751

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كواشا زامبي إلى جنيه جيرزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ZMW في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JEP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ZMW الحالي إلى JEP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Zmw

ZMW إلى USD

ZMW إلى EUR

ZMW إلى CAD

ZMW إلى SGD

ZMW إلى AUD

ZMW إلى INR

ZMW إلى GBP

ZMW إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

mobile-section.title

mobile-section.body
mobile-section.badge.apple.altmobile-section.badge.google.alt
mobile-section.disclaimer
معدلات التحويل زيميو / جنيه جيرسي
1 ZMW0.03499 JEP
5 ZMW0.17497 JEP
10 ZMW0.34994 JEP
20 ZMW0.69988 JEP
50 ZMW1.74970 JEP
100 ZMW3.49939 JEP
250 ZMW8.74848 JEP
500 ZMW17.49695 JEP
1000 ZMW34.99390 JEP
2000 ZMW69.98780 JEP
5000 ZMW174.96950 JEP
10000 ZMW349.93900 JEP
معدلات التحويل جنيه جيرسي / زيميو
1 JEP28.57640 ZMW
5 JEP142.88200 ZMW
10 JEP285.76400 ZMW
20 JEP571.52800 ZMW
50 JEP1428.82000 ZMW
100 JEP2857.64000 ZMW
250 JEP7144.10000 ZMW
500 JEP14288.20000 ZMW
1000 JEP28576.40000 ZMW
2000 JEP57152.80000 ZMW
5000 JEP142882.00000 ZMW
10000 JEP285764.00000 ZMW