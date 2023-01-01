1 راند جنوب إفريقي إلى روبل روسي

تحويل ZAR إلى RUB بسعر الصرف الحقيقي

1 zar
4.89 rub

1.00000 ZAR = 4.89119 RUB

Mid-market exchange rate at 06:58
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.87431.08490.22671.484271.672450.962818.7582
1 GBP1.1437711.23975103.1911.697531.912751.1012221.4534
1 USD0.92250.806614183.2351.369251.542850.888217.3046
1 INR0.01108320.009690810.012014210.01645040.01853610.0106710.207901

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل راند جنوب إفريقي إلى روبل روسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ZAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RUB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ZAR الحالي إلى RUB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for راند جنوب أفريقيا

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ZAR إلى ZMW

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل راند جنوب أفريقيا / الروبل الروسي
1 ZAR4.89119 RUB
5 ZAR24.45595 RUB
10 ZAR48.91190 RUB
20 ZAR97.82380 RUB
50 ZAR244.55950 RUB
100 ZAR489.11900 RUB
250 ZAR1222.79750 RUB
500 ZAR2445.59500 RUB
1000 ZAR4891.19000 RUB
2000 ZAR9782.38000 RUB
5000 ZAR24455.95000 RUB
10000 ZAR48911.90000 RUB
معدلات التحويل الروبل الروسي / راند جنوب أفريقيا
1 RUB0.20445 ZAR
5 RUB1.02224 ZAR
10 RUB2.04449 ZAR
20 RUB4.08898 ZAR
50 RUB10.22245 ZAR
100 RUB20.44490 ZAR
250 RUB51.11225 ZAR
500 RUB102.22450 ZAR
1000 RUB204.44900 ZAR
2000 RUB408.89800 ZAR
5000 RUB1022.24500 ZAR
10000 RUB2044.49000 ZAR