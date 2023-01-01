ألف فرنك سويسري إلى هريفنا أوكرانية

تحويل XPF إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

1000 xpf
328.78 uah

1.00000 XPF = 0.32878 UAH

Mid-market exchange rate at 04:25
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.874451.0834590.13761.485031.674450.9627518.766
1 GBP1.1435811.239103.0791.698241.914841.1009821.4602
1 USD0.922950.807103183.1951.370651.545480.888617.3206
1 INR0.01109410.009701330.0120210.01647510.01857650.01068090.208193

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XPF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XPF الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك الـ CFP / هريفنيا الأوكرانية
1 XPF0.32878 UAH
5 XPF1.64389 UAH
10 XPF3.28779 UAH
20 XPF6.57558 UAH
50 XPF16.43895 UAH
100 XPF32.87790 UAH
250 XPF82.19475 UAH
500 XPF164.38950 UAH
1000 XPF328.77900 UAH
2000 XPF657.55800 UAH
5000 XPF1643.89500 UAH
10000 XPF3287.79000 UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / فرنك الـ CFP
1 UAH3.04156 XPF
5 UAH15.20780 XPF
10 UAH30.41560 XPF
20 UAH60.83120 XPF
50 UAH152.07800 XPF
100 UAH304.15600 XPF
250 UAH760.39000 XPF
500 UAH1520.78000 XPF
1000 UAH3041.56000 XPF
2000 UAH6083.12000 XPF
5000 UAH15207.80000 XPF
10000 UAH30415.60000 XPF