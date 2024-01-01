ألف شلن تنزاني إلى كرونة دنماركية

تحويل TZS إلى DKK بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
2.67 dkk

1.000 TZS = 0.002674 DKK

Mid-market exchange rate at 22:42
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD1١٫٣٣٢١٫٣٤٩١٫٥١٤٠٫٧٨٢١٨٫٦٧٤٨٢٫٨٣٤٠٫٩١٥
1 SGD٠٫٧٥١1١٫٠١٣١٫١٣٦٠٫٥٨٧١٤٫٠١٦٦٢٫١٧٤٠٫٦٨٧
1 CAD٠٫٧٤١٠٫٩٨٧1١٫١٢٢٠٫٥٧٩١٣٫٨٤٦١٫٣٩١٠٫٦٧٨
1 AUD٠٫٦٦١٠٫٨٨٠٫٨٩١1٠٫٥١٦١٢٫٣٣٤٥٤٫٧١٢٠٫٦٠٤

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى كرونة دنماركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DKK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى DKK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن التنزاني

TZS إلى USD

TZS إلى SGD

TZS إلى CAD

TZS إلى AUD

TZS إلى GBP

TZS إلى ZAR

TZS إلى INR

TZS إلى EUR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل الشلن التنزاني / كرونة دانمركية
1 TZS٠٫٠٠٢٦٧ DKK
5 TZS٠٫٠١٣٣٧ DKK
10 TZS٠٫٠٢٦٧٤ DKK
20 TZS٠٫٠٥٣٤٨ DKK
50 TZS٠٫١٣٣٧١ DKK
100 TZS٠٫٢٦٧٤١ DKK
250 TZS٠٫٦٦٨٥٣ DKK
500 TZS١٫٣٣٧٠٧ DKK
1000 TZS٢٫٦٧٤١٣ DKK
2000 TZS٥٫٣٤٨٢٦ DKK
5000 TZS١٣٫٣٧٠٦٥ DKK
10000 TZS٢٦٫٧٤١٣٠ DKK
معدلات التحويل كرونة دانمركية / الشلن التنزاني
1 DKK٣٧٣٫٩٥٤٠٠ TZS
5 DKK١٬٨٦٩٫٧٧٠٠٠ TZS
10 DKK٣٬٧٣٩٫٥٤٠٠٠ TZS
20 DKK٧٬٤٧٩٫٠٨٠٠٠ TZS
50 DKK١٨٬٦٩٧٫٧٠٠٠٠ TZS
100 DKK٣٧٬٣٩٥٫٤٠٠٠٠ TZS
250 DKK٩٣٬٤٨٨٫٥٠٠٠٠ TZS
500 DKK١٨٦٬٩٧٧٫٠٠٠٠٠ TZS
1000 DKK٣٧٣٬٩٥٤٫٠٠٠٠٠ TZS
2000 DKK٧٤٧٬٩٠٨٫٠٠٠٠٠ TZS
5000 DKK١٬٨٦٩٬٧٧٠٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 DKK٣٬٧٣٩٬٥٤٠٫٠٠٠٠٠ TZS