1 دولار ترينيداد وتوباغو إلى دولار بهامي

تحويل TTD إلى BSD بسعر الصرف الحقيقي

1 ttd
0.15 bsd

1.000 TTD = 0.1476 BSD

Mid-market exchange rate at 16:01
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٢٩٠٫٣٩٩١٫٤٧٤١٫٦٥٥٠٫٩٥٩١٨٫٣٨
1 GBP١٫١٧١1١٫٢٧٨١٠٥٫٨٤٤١٫٧٢٦١٫٩٣٧١٫١٢٣٢١٫٥٢١
1 USD٠٫٩١٦٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٩٤١٫٣٥١٫٥١٦٠٫٨٧٨١٦٫٨٣٤
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ترينيداد وتوباغو إلى دولار بهامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TTD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BSD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TTD الحالي إلى BSD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ترينيداد وتوباغو الدولار

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / دولار البهامي
1 TTD٠٫١٤٧٥٦ BSD
5 TTD٠٫٧٣٧٨١ BSD
10 TTD١٫٤٧٥٦١ BSD
20 TTD٢٫٩٥١٢٢ BSD
50 TTD٧٫٣٧٨٠٥ BSD
100 TTD١٤٫٧٥٦١٠ BSD
250 TTD٣٦٫٨٩٠٢٥ BSD
500 TTD٧٣٫٧٨٠٥٠ BSD
1000 TTD١٤٧٫٥٦١٠٠ BSD
2000 TTD٢٩٥٫١٢٢٠٠ BSD
5000 TTD٧٣٧٫٨٠٥٠٠ BSD
10000 TTD١٬٤٧٥٫٦١٠٠٠ BSD
معدلات التحويل دولار البهامي / دولار ترينيداد وتوباغو
1 BSD٦٫٧٧٦٨٥ TTD
5 BSD٣٣٫٨٨٤٢٥ TTD
10 BSD٦٧٫٧٦٨٥٠ TTD
20 BSD١٣٥٫٥٣٧٠٠ TTD
50 BSD٣٣٨٫٨٤٢٥٠ TTD
100 BSD٦٧٧٫٦٨٥٠٠ TTD
250 BSD١٬٦٩٤٫٢١٢٥٠ TTD
500 BSD٣٬٣٨٨٫٤٢٥٠٠ TTD
1000 BSD٦٬٧٧٦٫٨٥٠٠٠ TTD
2000 BSD١٣٬٥٥٣٫٧٠٠٠٠ TTD
5000 BSD٣٣٬٨٨٤٫٢٥٠٠٠ TTD
10000 BSD٦٧٬٧٦٨٫٥٠٠٠٠ TTD