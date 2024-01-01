10 ليرة تركية إلى دولار بروني

تحويل TRY إلى BND بسعر الصرف الحقيقي

10 try
0.41 bnd

1.000 TRY = 0.04149 BND

Mid-market exchange rate at 12:41
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٤٩٠٫٥٤٣١٫٤٧٤١٫٦٤٩٠٫٩٥٧١٨٫٣٦٧
1 GBP١٫١٧1١٫٢٨١٠٥٫٩٦١١٫٧٢٥١٫٩٢٩١٫١٢٢١٫٤٩٥
1 USD٠٫٩١٤٠٫٧٨١1٨٢٫٧٥٩١٫٣٤٧١٫٥٠٧٠٫٨٧٥١٦٫٧٨٨
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى دولار بروني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى BND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / دولار بروني
1 TRY٠٫٠٤١٤٩ BND
5 TRY٠٫٢٠٧٤٤ BND
10 TRY٠٫٤١٤٨٧ BND
20 TRY٠٫٨٢٩٧٤ BND
50 TRY٢٫٠٧٤٣٥ BND
100 TRY٤٫١٤٨٧٠ BND
250 TRY١٠٫٣٧١٧٥ BND
500 TRY٢٠٫٧٤٣٥٠ BND
1000 TRY٤١٫٤٨٧٠٠ BND
2000 TRY٨٢٫٩٧٤٠٠ BND
5000 TRY٢٠٧٫٤٣٥٠٠ BND
10000 TRY٤١٤٫٨٧٠٠٠ BND
معدلات التحويل دولار بروني / ليرة تركية
1 BND٢٤٫١٠٣٩٠ TRY
5 BND١٢٠٫٥١٩٥٠ TRY
10 BND٢٤١٫٠٣٩٠٠ TRY
20 BND٤٨٢٫٠٧٨٠٠ TRY
50 BND١٬٢٠٥٫١٩٥٠٠ TRY
100 BND٢٬٤١٠٫٣٩٠٠٠ TRY
250 BND٦٬٠٢٥٫٩٧٥٠٠ TRY
500 BND١٢٬٠٥١٫٩٥٠٠٠ TRY
1000 BND٢٤٬١٠٣٫٩٠٠٠٠ TRY
2000 BND٤٨٬٢٠٧٫٨٠٠٠٠ TRY
5000 BND١٢٠٬٥١٩٫٥٠٠٠٠ TRY
10000 BND٢٤١٬٠٣٩٫٠٠٠٠٠ TRY