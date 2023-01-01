5 ريال قطري إلى بات تايلاندي

تحويل QAR إلى THB بسعر الصرف الحقيقي

5 qar
48.74 thb

1.00000 QAR = 9.74837 THB

Mid-market exchange rate at 12:48
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865751.074689.4151.466991.652980.964618.7885
1GBP1.1550711.2412103.2771.694421.909241.1141821.7014
1USD0.93060.805672183.20771.365151.538220.8976517.4842
1INR0.01118380.009682660.012018110.01640650.01848660.01078810.210127

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال قطري إلى بات تايلاندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار QAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و THB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل QAR الحالي إلى THB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Qatari rials

QAR إلى USD

QAR إلى INR

QAR إلى CAD

QAR إلى PKR

QAR إلى GBP

QAR إلى EUR

QAR إلى NGN

QAR إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل الريال القطري / باهت تايلندي
1 QAR9.74837 THB
5 QAR48.74185 THB
10 QAR97.48370 THB
20 QAR194.96740 THB
50 QAR487.41850 THB
100 QAR974.83700 THB
250 QAR2437.09250 THB
500 QAR4874.18500 THB
1000 QAR9748.37000 THB
2000 QAR19496.74000 THB
5000 QAR48741.85000 THB
10000 QAR97483.70000 THB
معدلات التحويل باهت تايلندي / الريال القطري
1 THB0.10258 QAR
5 THB0.51291 QAR
10 THB1.02581 QAR
20 THB2.05162 QAR
50 THB5.12905 QAR
100 THB10.25810 QAR
250 THB25.64525 QAR
500 THB51.29050 QAR
1000 THB102.58100 QAR
2000 THB205.16200 QAR
5000 THB512.90500 QAR
10000 THB1025.81000 QAR