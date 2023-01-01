1 ريال قطري إلى بالبوا بنمي

تحويل QAR إلى PAB بسعر الصرف الحقيقي

1 qar
0.27 pab

1.00000 QAR = 0.27425 PAB

Mid-market exchange rate at 12:19
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865451.07589.45771.466891.652320.9647518.7749
1GBP1.1554711.24225103.3761.695111.909391.1147421.6959
1USD0.930250.804991183.21651.364551.537040.897517.465
1INR0.01117850.009673450.012016810.01639760.01847040.01078510.209874

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال قطري إلى بالبوا بنمي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار QAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PAB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل QAR الحالي إلى PAB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Qatari rial

QAR إلى USD

QAR إلى INR

QAR إلى CAD

QAR إلى PKR

QAR إلى GBP

QAR إلى EUR

QAR إلى NGN

QAR إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل الريال القطري / Panamanian Balboa
1 QAR0.27425 PAB
5 QAR1.37127 PAB
10 QAR2.74254 PAB
20 QAR5.48508 PAB
50 QAR13.71270 PAB
100 QAR27.42540 PAB
250 QAR68.56350 PAB
500 QAR137.12700 PAB
1000 QAR274.25400 PAB
2000 QAR548.50800 PAB
5000 QAR1371.27000 PAB
10000 QAR2742.54000 PAB
معدلات التحويل Panamanian Balboa / الريال القطري
1 PAB3.64625 QAR
5 PAB18.23125 QAR
10 PAB36.46250 QAR
20 PAB72.92500 QAR
50 PAB182.31250 QAR
100 PAB364.62500 QAR
250 PAB911.56250 QAR
500 PAB1823.12500 QAR
1000 PAB3646.25000 QAR
2000 PAB7292.50000 QAR
5000 PAB18231.25000 QAR
10000 PAB36462.50000 QAR