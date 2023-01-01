20 ريال قطري إلى درام أرميني

تحويل QAR إلى AMD بسعر الصرف الحقيقي

20 qar
2206.22 amd

1.00000 QAR = 110.31100 AMD

Mid-market exchange rate at 10:15
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أعلى العملات

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1USD183.21051.36405285.3750.8057370.93005782.2241.53657
1INR0.012017710.01639283.429560.009683120.01117679.400540.0184661
1CAD0.73311161.00251209.2120.5906950.681805573.4571.12648
1PKR0.003504160.2915830.0047798510.002823430.003258932.741040.00538439

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال قطري إلى درام أرميني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار QAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل QAR الحالي إلى AMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Qatari rials

QAR إلى USD

QAR إلى INR

QAR إلى CAD

QAR إلى PKR

QAR إلى GBP

QAR إلى EUR

QAR إلى NGN

QAR إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال القطري / درام أرمينية
1 QAR110.31100 AMD
5 QAR551.55500 AMD
10 QAR1103.11000 AMD
20 QAR2206.22000 AMD
50 QAR5515.55000 AMD
100 QAR11031.10000 AMD
250 QAR27577.75000 AMD
500 QAR55155.50000 AMD
1000 QAR110311.00000 AMD
2000 QAR220622.00000 AMD
5000 QAR551555.00000 AMD
10000 QAR1103110.00000 AMD
معدلات التحويل درام أرمينية / الريال القطري
1 AMD0.00907 QAR
5 AMD0.04533 QAR
10 AMD0.09065 QAR
20 AMD0.18130 QAR
50 AMD0.45326 QAR
100 AMD0.90652 QAR
250 AMD2.26631 QAR
500 AMD4.53262 QAR
1000 AMD9.06524 QAR
2000 AMD18.13048 QAR
5000 AMD45.32620 QAR
10000 AMD90.65240 QAR