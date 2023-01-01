1 زلوتي بولندي إلى دينار صربي

تحويل PLN إلى RSD بسعر الصرف الحقيقي

١ pln
٢٦٫٢٨ rsd

1.00000 PLN = 26.28460 RSD

Mid-market exchange rate at 07:44
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.074389.38011.465771.649980.963818.7336
1GBP1.1535411.2394103.1161.691041.903551.1117821.6127
1USD0.930850.806842183.19851.36441.535860.897217.438
1INR0.01118820.00969780.012019410.01639930.01846020.01078380.209595

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل زلوتي بولندي إلى دينار صربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PLN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RSD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PLN الحالي إلى RSD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for زلالة بولندية

PLN إلى USD

PLN إلى EUR

PLN إلى GBP

PLN إلى INR

PLN إلى CHF

PLN إلى KRW

PLN إلى NOK

PLN إلى CZK

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الزلوتي البولندي / الدينار الصربي
1 PLN26.28460 RSD
5 PLN131.42300 RSD
10 PLN262.84600 RSD
20 PLN525.69200 RSD
50 PLN1314.23000 RSD
100 PLN2628.46000 RSD
250 PLN6571.15000 RSD
500 PLN13142.30000 RSD
1000 PLN26284.60000 RSD
2000 PLN52569.20000 RSD
5000 PLN131423.00000 RSD
10000 PLN262846.00000 RSD
معدلات التحويل الدينار الصربي / الزلوتي البولندي
1 RSD0.03805 PLN
5 RSD0.19023 PLN
10 RSD0.38045 PLN
20 RSD0.76090 PLN
50 RSD1.90225 PLN
100 RSD3.80450 PLN
250 RSD9.51125 PLN
500 RSD19.02250 PLN
1000 RSD38.04500 PLN
2000 RSD76.09000 PLN
5000 RSD190.22500 PLN
10000 RSD380.45000 PLN