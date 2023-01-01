ألف روبية باكستانية إلى فرنك وسط إفريقي

تحويل PKR إلى XAF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ pkr
٢٬١٥٢ xaf

1.00000 PKR = 2.15172 XAF

Mid-market exchange rate at 05:20
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.073589.31251.465431.649640.9634518.7289
1GBP1.152811.23755102.9611.689381.901731.1106721.591
1USD0.93150.808048183.19751.36511.536690.8974517.4466
1INR0.01119660.009712410.012019610.01640790.01847040.0107870.209701

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية باكستانية إلى فرنك وسط إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XAF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى XAF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Pakistani Rupee / فرنك فرنك بيك
1 PKR2.15172 XAF
5 PKR10.75860 XAF
10 PKR21.51720 XAF
20 PKR43.03440 XAF
50 PKR107.58600 XAF
100 PKR215.17200 XAF
250 PKR537.93000 XAF
500 PKR1075.86000 XAF
1000 PKR2151.72000 XAF
2000 PKR4303.44000 XAF
5000 PKR10758.60000 XAF
10000 PKR21517.20000 XAF
معدلات التحويل فرنك فرنك بيك / Pakistani Rupee
1 XAF0.46475 PKR
5 XAF2.32373 PKR
10 XAF4.64745 PKR
20 XAF9.29490 PKR
50 XAF23.23725 PKR
100 XAF46.47450 PKR
250 XAF116.18625 PKR
500 XAF232.37250 PKR
1000 XAF464.74500 PKR
2000 XAF929.49000 PKR
5000 XAF2323.72500 PKR
10000 XAF4647.45000 PKR