50 روبية باكستانية إلى دولار تايواني جديد

تحويل PKR إلى TWD بسعر الصرف الحقيقي

50 pkr
5.65 twd

1.00000 PKR = 0.11298 TWD

Mid-market exchange rate at 05:09
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أعلى العملات

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1USD10.931683.1840.8081793.67291.365253.751628.4018
1EUR1.0734189.28970.86753.942491.465464.0269730.4865
1INR0.01202150.011199510.009715560.04415390.01641240.04510.341433
1GBP1.237351.15274102.92814.544661.689294.6420435.143

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية باكستانية إلى دولار تايواني جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى TWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Pakistani Rupee / دولار تايواني جديد
1 PKR0.11298 TWD
5 PKR0.56489 TWD
10 PKR1.12979 TWD
20 PKR2.25958 TWD
50 PKR5.64895 TWD
100 PKR11.29790 TWD
250 PKR28.24475 TWD
500 PKR56.48950 TWD
1000 PKR112.97900 TWD
2000 PKR225.95800 TWD
5000 PKR564.89500 TWD
10000 PKR1129.79000 TWD
معدلات التحويل دولار تايواني جديد / Pakistani Rupee
1 TWD8.85121 PKR
5 TWD44.25605 PKR
10 TWD88.51210 PKR
20 TWD177.02420 PKR
50 TWD442.56050 PKR
100 TWD885.12100 PKR
250 TWD2212.80250 PKR
500 TWD4425.60500 PKR
1000 TWD8851.21000 PKR
2000 TWD17702.42000 PKR
5000 TWD44256.05000 PKR
10000 TWD88512.10000 PKR