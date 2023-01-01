100 روبية باكستانية إلى متكال موزمبيقي

تحويل PKR إلى MZN بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ pkr
٢٢٫٤٦ mzn

1.00000 PKR = 0.22456 MZN

Mid-market exchange rate at 02:35
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.073789.29861.465331.647410.963418.7277
1GBP1.1530711.23805102.9671.689631.899581.1108721.5943
1USD0.931350.807722183.1691.364751.534330.897317.4422
1INR0.01119840.009711810.012023710.01640940.01844830.01078890.20972

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية باكستانية إلى متكال موزمبيقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى MZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Pakistani Rupee / ميثامبيكان
1 PKR0.22456 MZN
5 PKR1.12280 MZN
10 PKR2.24560 MZN
20 PKR4.49120 MZN
50 PKR11.22800 MZN
100 PKR22.45600 MZN
250 PKR56.14000 MZN
500 PKR112.28000 MZN
1000 PKR224.56000 MZN
2000 PKR449.12000 MZN
5000 PKR1122.80000 MZN
10000 PKR2245.60000 MZN
معدلات التحويل ميثامبيكان / Pakistani Rupee
1 MZN4.45315 PKR
5 MZN22.26575 PKR
10 MZN44.53150 PKR
20 MZN89.06300 PKR
50 MZN222.65750 PKR
100 MZN445.31500 PKR
250 MZN1113.28750 PKR
500 MZN2226.57500 PKR
1000 MZN4453.15000 PKR
2000 MZN8906.30000 PKR
5000 MZN22265.75000 PKR
10000 MZN44531.50000 PKR