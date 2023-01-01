5000 روبية باكستانية إلى لاري جورجي

تحويل PKR إلى GEL بسعر الصرف الحقيقي

٥٬٠٠٠ pkr
٤٧٫٦٤ gel

1.00000 PKR = 0.00953 GEL

Mid-market exchange rate at 03:23
تتبع سعر الصرف
Wise

A cheaper way to shop online internationally

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.0732589.22891.465631.648110.963418.7299
1GBP1.152811.23725102.8641.689591.899951.1106121.592
1USD0.931750.808244183.1391.36561.535630.8976517.4516
1INR0.01120710.00972160.01202810.01642550.01847060.0107970.209909

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية باكستانية إلى لاري جورجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GEL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى GEL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Pakistani rupees

PKR إلى USD

PKR إلى EUR

PKR إلى INR

PKR إلى GBP

PKR إلى AED

PKR إلى CAD

PKR إلى SAR

PKR إلى TRY

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Pakistani Rupee / لاري جورجي
1 PKR0.00953 GEL
5 PKR0.04764 GEL
10 PKR0.09527 GEL
20 PKR0.19055 GEL
50 PKR0.47637 GEL
100 PKR0.95273 GEL
250 PKR2.38183 GEL
500 PKR4.76365 GEL
1000 PKR9.52730 GEL
2000 PKR19.05460 GEL
5000 PKR47.63650 GEL
10000 PKR95.27300 GEL
معدلات التحويل لاري جورجي / Pakistani Rupee
1 GEL104.96100 PKR
5 GEL524.80500 PKR
10 GEL1049.61000 PKR
20 GEL2099.22000 PKR
50 GEL5248.05000 PKR
100 GEL10496.10000 PKR
250 GEL26240.25000 PKR
500 GEL52480.50000 PKR
1000 GEL104961.00000 PKR
2000 GEL209922.00000 PKR
5000 GEL524805.00000 PKR
10000 GEL1049610.00000 PKR