10 سول بيروفي إلى الدولار الغياني

تحويل PEN إلى GYD بسعر الصرف الحقيقي

10 pen
557.94 gyd

1.00000 PEN = 55.79440 GYD

Mid-market exchange rate at 22:18
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866951.073189.22831.46581.647880.964718.7353
1GBP1.1534711.2376102.9061.69051.900491.1127521.6073
1USD0.93190.808016183.151.365951.535630.89917.459
1INR0.01120720.009717560.012026510.01642750.01846810.01081180.20997

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سول بيروفي إلى الدولار الغياني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PEN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GYD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PEN الحالي إلى GYD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بيرو نويفو سولس

PEN إلى USD

PEN إلى EUR

PEN إلى GBP

PEN إلى INR

PEN إلى JPY

PEN إلى RUB

PEN إلى AUD

PEN إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Peruvian Nuevo Sol / دولار غياني
1 PEN55.79440 GYD
5 PEN278.97200 GYD
10 PEN557.94400 GYD
20 PEN1115.88800 GYD
50 PEN2789.72000 GYD
100 PEN5579.44000 GYD
250 PEN13948.60000 GYD
500 PEN27897.20000 GYD
1000 PEN55794.40000 GYD
2000 PEN111588.80000 GYD
5000 PEN278972.00000 GYD
10000 PEN557944.00000 GYD
معدلات التحويل دولار غياني / Peruvian Nuevo Sol
1 GYD0.01792 PEN
5 GYD0.08962 PEN
10 GYD0.17923 PEN
20 GYD0.35846 PEN
50 GYD0.89615 PEN
100 GYD1.79230 PEN
250 GYD4.48075 PEN
500 GYD8.96150 PEN
1000 GYD17.92300 PEN
2000 GYD35.84600 PEN
5000 GYD89.61500 PEN
10000 GYD179.23000 PEN