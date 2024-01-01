1 نيراس نيجيري إلى ليلانغيني سوازيلندي

تحويل NGN إلى SZL بسعر الصرف الحقيقي

1 ngn
0.01 szl

₦1.000 NGN = L0.01143 SZL

Mid-market exchange rate at 00:36
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NGN إلى SZL مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10.89956.450.763134.10348.78119.4983.934
1 EUR1.112162.7660.849149.10954.2421.67193.326
1 PHP0.0180.01610.0142.3760.8640.3451.487
1 GBP1.311.17873.9441175.66263.89825.53109.945

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى ليلانغيني سوازيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SZL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى SZL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for نايرا نيجيرية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Swazi Lilangeni
1 NGN٠٫٠١١٤٣ SZL
5 NGN٠٫٠٥٧١٧ SZL
10 NGN٠٫١١٤٣٤ SZL
20 NGN٠٫٢٢٨٦٩ SZL
50 NGN٠٫٥٧١٧٢ SZL
100 NGN١٫١٤٣٤٤ SZL
250 NGN٢٫٨٥٨٦٠ SZL
500 NGN٥٫٧١٧٢٠ SZL
1000 NGN١١٫٤٣٤٤٠ SZL
2000 NGN٢٢٫٨٦٨٨٠ SZL
5000 NGN٥٧٫١٧٢٠٠ SZL
10000 NGN١١٤٫٣٤٤٠٠ SZL
معدلات التحويل Swazi Lilangeni / النيرة النيجيرية
1 SZL٨٧٫٤٥٥٧٠ NGN
5 SZL٤٣٧٫٢٧٨٥٠ NGN
10 SZL٨٧٤٫٥٥٧٠٠ NGN
20 SZL١٬٧٤٩٫١١٤٠٠ NGN
50 SZL٤٬٣٧٢٫٧٨٥٠٠ NGN
100 SZL٨٬٧٤٥٫٥٧٠٠٠ NGN
250 SZL٢١٬٨٦٣٫٩٢٥٠٠ NGN
500 SZL٤٣٬٧٢٧٫٨٥٠٠٠ NGN
1000 SZL٨٧٬٤٥٥٫٧٠٠٠٠ NGN
2000 SZL١٧٤٬٩١١٫٤٠٠٠٠ NGN
5000 SZL٤٣٧٬٢٧٨٫٥٠٠٠٠ NGN
10000 SZL٨٧٤٬٥٥٧٫٠٠٠٠٠ NGN