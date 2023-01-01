كيات ميانماري إلى دولار شرق الكاريبي

تحويل MMK إلى XCD بسعر الصرف الحقيقي

1000 mmk
1.29 xcd

1.00000 MMK = 0.00129 XCD

Mid-market exchange rate at 21:31
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أعلى العملات

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135.0551.36150.9131.5137818.65630.7919857.15295
1 THB0.028526610.0388390.02604460.04318290.5322010.02259260.204049
1 CAD0.73448425.747310.6705781.1118413.70280.58175.25373
1 EUR1.095338.39571.4912511.6580420.43420.86757.83463

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيات ميانماري إلى دولار شرق الكاريبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MMK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XCD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MMK الحالي إلى XCD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ميانما كيات

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Myanma Kyat / دولار شرق الكاريبي
1 MMK0.00129 XCD
5 MMK0.00645 XCD
10 MMK0.01290 XCD
20 MMK0.02581 XCD
50 MMK0.06452 XCD
100 MMK0.12905 XCD
250 MMK0.32262 XCD
500 MMK0.64524 XCD
1000 MMK1.29048 XCD
2000 MMK2.58096 XCD
5000 MMK6.45240 XCD
10000 MMK12.90480 XCD
معدلات التحويل دولار شرق الكاريبي / Myanma Kyat
1 XCD774.90800 MMK
5 XCD3874.54000 MMK
10 XCD7749.08000 MMK
20 XCD15498.16000 MMK
50 XCD38745.40000 MMK
100 XCD77490.80000 MMK
250 XCD193727.00000 MMK
500 XCD387454.00000 MMK
1000 XCD774908.00000 MMK
2000 XCD1549816.00000 MMK
5000 XCD3874540.00000 MMK
10000 XCD7749080.00000 MMK