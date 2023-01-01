دينار مقدوني إلى شلن أوغندي

تحويل MKD إلى UGX بسعر الصرف الحقيقي

1000 mkd
64513 ugx

1.00000 MKD = 64.51330 UGX

متوسط سعر صرف السوق عند 17:55 UTC
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MKD إلى UGX مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MKD → 0 UGX
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.06688.61341.436971.661080.9638518.3698
1GBP1.153811.23102.2461.658041.916631.1120921.196
1USD0.93810.813008183.1271.3481.558240.9041517.2325
1INR0.0112850.009780310.012029810.01621620.01874530.01087670.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار مقدوني إلى شلن أوغندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UGX في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MKD الحالي إلى UGX وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دينار مقدوني / شلن أوغندي
1 MKD64.51330 UGX
5 MKD322.56650 UGX
10 MKD645.13300 UGX
20 MKD1290.26600 UGX
50 MKD3225.66500 UGX
100 MKD6451.33000 UGX
250 MKD16128.32500 UGX
500 MKD32256.65000 UGX
1000 MKD64513.30000 UGX
2000 MKD129026.60000 UGX
5000 MKD322566.50000 UGX
10000 MKD645133.00000 UGX
معدلات التحويل شلن أوغندي / دينار مقدوني
1 UGX0.01550 MKD
5 UGX0.07750 MKD
10 UGX0.15501 MKD
20 UGX0.31001 MKD
50 UGX0.77503 MKD
100 UGX1.55007 MKD
250 UGX3.87517 MKD
500 UGX7.75035 MKD
1000 UGX15.50070 MKD
2000 UGX31.00140 MKD
5000 UGX77.50350 MKD
10000 UGX155.00700 MKD