دينار كويتي إلى بيزو دومنيكاني

تحويل KWD إلى DOP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kwd
١٨٣٬٧٦٢ dop

1.00000 KWD = 183.76200 DOP

متوسط سعر صرف السوق عند 18:2 UTC
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KWD إلى DOP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KWD → 0 DOP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.0664588.65881.436611.659720.9635518.2962
1GBP1.15311.2297102.231.656531.913781.1109821.097
1USD0.93770.813206183.13451.34711.55630.9034517.1562
1INR0.01127920.009781820.012028710.01620390.01872030.01086730.206367

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار كويتي إلى بيزو دومنيكاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى DOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / البيزو الدومينيكي
1 KWD183.76200 DOP
5 KWD918.81000 DOP
10 KWD1837.62000 DOP
20 KWD3675.24000 DOP
50 KWD9188.10000 DOP
100 KWD18376.20000 DOP
250 KWD45940.50000 DOP
500 KWD91881.00000 DOP
1000 KWD183762.00000 DOP
2000 KWD367524.00000 DOP
5000 KWD918810.00000 DOP
10000 KWD1837620.00000 DOP
معدلات التحويل البيزو الدومينيكي / Kuwaiti Dinar
1 DOP0.00544 KWD
5 DOP0.02721 KWD
10 DOP0.05442 KWD
20 DOP0.10884 KWD
50 DOP0.27209 KWD
100 DOP0.54418 KWD
250 DOP1.36045 KWD
500 DOP2.72091 KWD
1000 DOP5.44181 KWD
2000 DOP10.88362 KWD
5000 DOP27.20905 KWD
10000 DOP54.41810 KWD