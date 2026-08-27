سجل أسعار الصرف من فوز كوريان جنوب إلى إلى البالبو البنمي

هل تبحث عن أسعار صرف KRW التاريخية؟ توفر لك أداتنا الشاملة تحليلاً معمقاً لأداء عملة فوز كوريان جنوب السابق مقابل العملات العالمية الرئيسية. افهم كيف تحركت عملة فوز كوريان جنوب عبر الزمن، واتخذ قرارات مدروسة استناداً إلى بياناتنا الموثوقة.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
₩1 KRW = 0.0007251 PAB

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سجل أسعار صرف فوز كوريان جنوب إلى إلى البالبو البنمي

1 KRW إلى PABآخر 7 أيام
الأعلى0.0007
الأدنى0.0007
المتوسط0.0007
التغيير0.88%

يبلغ سعر صرف فوز كوريان جنوب إلى إلى البالبو البنمي حاليًا 0.000725084 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.207% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فوز كوريان جنوب مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.750% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فوز كوريان جنوب إلى إلى البالبو البنمي بين أعلى مستوى 0.000725189 في 24-08-2026 وأدنى مستوى 0.000716066 في 20-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 27-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.428%.

KRW إلى PAB مخطط التحويل

نسبة التغيير في آخر آخر يوم

0

No change

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أهم أزواج العملات لعملة KRW

نسبة التغيير في آخر 24 ساعة

1 KRW = 0.00 USD

ارتفع بنسبة 0.37%

1 KRW = 0.00 EUR

ارتفع بنسبة 0.51%

1 KRW = 0.00 CAD

ارتفع بنسبة 0.62%

1 KRW = 0.00 AUD

ارتفع بنسبة 0.18%

1 KRW = 0.00 GBP

ارتفع بنسبة 0.76%

1 KRW = 0.07 INR

ارتفع بنسبة 0.55%

1 KRW = 0.00 SGD

ارتفع بنسبة 0.50%

1 KRW = 0.00 CNY

ارتفع بنسبة 0.38%

How to convert فوز كوريان جنوب to بالبوا بنمي

  • أدخل المبلغ

    اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.

  • اختر عملاتك

    اختر KRW كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر PAB كالعملة التي تريد التحويل إليها.

  • هذا كل شيء‎!

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KRW الحالي إلى PAB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

How to convert فوز كوريان جنوب to بالبوا بنمي

  • أدخل المبلغ

    اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.

  • اختر عملاتك

    اختر KRW كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر PAB كالعملة التي تريد التحويل إليها.

  • هذا كل شيء‎!

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KRW الحالي إلى PAB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

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    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

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