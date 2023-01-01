شلن كيني إلى فرنك غيني

تحويل KES إلى GNF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kes
٥٨٬٢٧٠ gnf

1.00000 KES = 58.27000 GNF

متوسط سعر صرف السوق عند 16:44 UTC
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KES إلى GNF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KES → 0 GNF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.065888.60481.436491.66090.963718.3201
1GBP1.153811.22975102.2351.657461.916391.1119221.1383
1USD0.938250.813173183.13451.34781.558360.904217.1891
1INR0.01128610.009781420.012028710.01621230.01874510.01087640.206763

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى فرنك غيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GNF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى GNF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل شلن كيني / Guinean Franc
1 KES58.27000 GNF
5 KES291.35000 GNF
10 KES582.70000 GNF
20 KES1165.40000 GNF
50 KES2913.50000 GNF
100 KES5827.00000 GNF
250 KES14567.50000 GNF
500 KES29135.00000 GNF
1000 KES58270.00000 GNF
2000 KES116540.00000 GNF
5000 KES291350.00000 GNF
10000 KES582700.00000 GNF
معدلات التحويل Guinean Franc / شلن كيني
1 GNF0.01716 KES
5 GNF0.08581 KES
10 GNF0.17161 KES
20 GNF0.34323 KES
50 GNF0.85808 KES
100 GNF1.71615 KES
250 GNF4.29038 KES
500 GNF8.58075 KES
1000 GNF17.16150 KES
2000 GNF34.32300 KES
5000 GNF85.80750 KES
10000 GNF171.61500 KES