دينار أردني إلى كتزال غواتيمالي

تحويل JOD إلى GTQ بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jod
١١٬١٠٠٫١٠ gtq

1.00000 JOD = 11.10010 GTQ

متوسط سعر صرف السوق عند 16:10 UTC
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JOD إلى GTQ مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JOD → 0 GTQ
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.065888.60481.437231.661160.9630518.3074
1GBP1.153811.22975102.2351.658321.916691.1111721.1235
1USD0.938250.813173183.13451.34851.55860.903617.1771
1INR0.01128610.009781420.012028710.01622070.0187480.01086910.206618

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار أردني إلى كتزال غواتيمالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JOD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GTQ في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JOD الحالي إلى GTQ وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار أردني

JOD إلى USD

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JOD إلى SGD

JOD إلى ZAR

JOD إلى EUR

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JOD إلى AED

JOD إلى AUD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدينار الأردني / Guatemalan Quetzal
1 JOD11.10010 GTQ
5 JOD55.50050 GTQ
10 JOD111.00100 GTQ
20 JOD222.00200 GTQ
50 JOD555.00500 GTQ
100 JOD1110.01000 GTQ
250 JOD2775.02500 GTQ
500 JOD5550.05000 GTQ
1000 JOD11100.10000 GTQ
2000 JOD22200.20000 GTQ
5000 JOD55500.50000 GTQ
10000 JOD111001.00000 GTQ
معدلات التحويل Guatemalan Quetzal / الدينار الأردني
1 GTQ0.09009 JOD
5 GTQ0.45044 JOD
10 GTQ0.90089 JOD
20 GTQ1.80178 JOD
50 GTQ4.50444 JOD
100 GTQ9.00889 JOD
250 GTQ22.52222 JOD
500 GTQ45.04445 JOD
1000 GTQ90.08890 JOD
2000 GTQ180.17780 JOD
5000 GTQ450.44450 JOD
10000 GTQ900.88900 JOD