دينار أردني إلى جنيه جزر فوكلاند

تحويل JOD إلى FKP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jod
١٬١٤٣٫٩١ fkp

1.00000 JOD = 1.14391 FKP

متوسط سعر صرف السوق عند 16:10 UTC
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JOD إلى FKP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JOD → 0 FKP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.065888.60481.43751.661030.963118.3086
1GBP1.1536711.2296102.2221.658421.916311.111121.1224
1USD0.938250.813273183.13451.348751.558480.9036517.1783
1INR0.01128610.009782610.012028710.01622370.01874650.01086970.206633

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار أردني إلى جنيه جزر فوكلاند

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JOD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FKP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JOD الحالي إلى FKP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار أردني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدينار الأردني / جنيه جزر فوكلاند
1 JOD1.14391 FKP
5 JOD5.71955 FKP
10 JOD11.43910 FKP
20 JOD22.87820 FKP
50 JOD57.19550 FKP
100 JOD114.39100 FKP
250 JOD285.97750 FKP
500 JOD571.95500 FKP
1000 JOD1143.91000 FKP
2000 JOD2287.82000 FKP
5000 JOD5719.55000 FKP
10000 JOD11439.10000 FKP
معدلات التحويل جنيه جزر فوكلاند / الدينار الأردني
1 FKP0.87420 JOD
5 FKP4.37099 JOD
10 FKP8.74197 JOD
20 FKP17.48394 JOD
50 FKP43.70985 JOD
100 FKP87.41970 JOD
250 FKP218.54925 JOD
500 FKP437.09850 JOD
1000 FKP874.19700 JOD
2000 FKP1748.39400 JOD
5000 FKP4370.98500 JOD
10000 FKP8741.97000 JOD