جنيه جيرزي إلى غورد هايتي

تحويل JEP إلى HTG بسعر الصرف الحقيقي

1000 jep
167343 htg

1.00000 JEP = 167.34300 HTG

Mid-market exchange rate at 20:58
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86761.095691.30181.491881.658490.9645518.8225
1 GBP1.152611.26285105.241.719621.911671.1117521.6959
1 USD0.912750.79186183.3351.36171.513780.8803517.1801
1 INR0.01095270.009502130.011999810.01634010.01816490.0105640.206157

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جيرزي إلى غورد هايتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JEP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HTG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JEP الحالي إلى HTG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جيرسي / Haiti Gourde
1 JEP167.34300 HTG
5 JEP836.71500 HTG
10 JEP1673.43000 HTG
20 JEP3346.86000 HTG
50 JEP8367.15000 HTG
100 JEP16734.30000 HTG
250 JEP41835.75000 HTG
500 JEP83671.50000 HTG
1000 JEP167343.00000 HTG
2000 JEP334686.00000 HTG
5000 JEP836715.00000 HTG
10000 JEP1673430.00000 HTG
معدلات التحويل Haiti Gourde / جنيه جيرسي
1 HTG0.00598 JEP
5 HTG0.02988 JEP
10 HTG0.05976 JEP
20 HTG0.11952 JEP
50 HTG0.29879 JEP
100 HTG0.59758 JEP
250 HTG1.49394 JEP
500 HTG2.98788 JEP
1000 HTG5.97577 JEP
2000 HTG11.95154 JEP
5000 HTG29.87885 JEP
10000 HTG59.75770 JEP