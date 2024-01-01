Jersey poundundan Haiti gurdusuna

Reel döviz kuru ile JEP → HTG çevirin

1.000 jep
165.264 htg

1.00000 JEP = 165.26400 HTG

07:16 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8545351.0732589.09611.453451.653320.9488518.3286
1 GBP1.1702311.25595104.2631.700871.934761.1103721.4487
1 USD0.931750.79621183.01521.354251.540480.8840517.0777
1 INR0.01122380.009591140.01204610.01631330.01855660.01064930.205718

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Jersey poundundan Haiti gurdusuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JEP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HTG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JEP → HTG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jersey poundu için en iyi döviz çiftleri

JEP → USD

JEP → EUR

JEP → GBP

JEP → INR

JEP → JPY

JEP → RUB

JEP → AUD

JEP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jersey poundu / Haiti Gurdusu
1 JEP165.26400 HTG
5 JEP826.32000 HTG
10 JEP1652.64000 HTG
20 JEP3305.28000 HTG
50 JEP8263.20000 HTG
100 JEP16526.40000 HTG
250 JEP41316.00000 HTG
500 JEP82632.00000 HTG
1000 JEP165264.00000 HTG
2000 JEP330528.00000 HTG
5000 JEP826320.00000 HTG
10000 JEP1652640.00000 HTG
Çevrim kurları Haiti Gurdusu / Jersey poundu
1 HTG0.00605 JEP
5 HTG0.03025 JEP
10 HTG0.06051 JEP
20 HTG0.12102 JEP
50 HTG0.30255 JEP
100 HTG0.60509 JEP
250 HTG1.51273 JEP
500 HTG3.02546 JEP
1000 HTG6.05092 JEP
2000 HTG12.10184 JEP
5000 HTG30.25460 JEP
10000 HTG60.50920 JEP