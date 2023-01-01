1 Haiti gurdusundan Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile HTG → JEP çevirin

1 htg
0.01 jep

1.00000 HTG = 0.00595 JEP

10:56 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86531.097791.47021.491721.657410.963218.8393
1 GBP1.1556711.2686105.7111.723961.915451.1131421.7723
1 USD0.9110.788271183.3291.358951.509890.877517.1625
1 INR0.01093250.009459740.012000610.01630820.01811960.01053050.205961

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Haiti gurdusundan Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HTG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HTG → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Haiti gurdusu için en iyi döviz çiftleri

HTG → USD

HTG → SGD

HTG → ZAR

HTG → CAD

HTG → GBP

HTG → INR

HTG → EUR

HTG → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Haiti Gurdusu / Jersey poundu
1 HTG0.00595 JEP
5 HTG0.02976 JEP
10 HTG0.05952 JEP
20 HTG0.11904 JEP
50 HTG0.29760 JEP
100 HTG0.59520 JEP
250 HTG1.48799 JEP
500 HTG2.97598 JEP
1000 HTG5.95196 JEP
2000 HTG11.90392 JEP
5000 HTG29.75980 JEP
10000 HTG59.51960 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / Haiti Gurdusu
1 JEP168.01200 HTG
5 JEP840.06000 HTG
10 JEP1680.12000 HTG
20 JEP3360.24000 HTG
50 JEP8400.60000 HTG
100 JEP16801.20000 HTG
250 JEP42003.00000 HTG
500 JEP84006.00000 HTG
1000 JEP168012.00000 HTG
2000 JEP336024.00000 HTG
5000 JEP840060.00000 HTG
10000 JEP1680120.00000 HTG