لمبيرة هندوراسية إلى شلن أوغندي

تحويل HNL إلى UGX بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hnl
١٥٢٬٣٥١ ugx

1.00000 HNL = 152.35100 UGX

متوسط سعر صرف السوق عند 13:6 UTC
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HNL إلى UGX مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HNL → 0 UGX
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.868151.065188.56481.438521.663180.963918.3211
1GBP1.1518711.22685102.0151.656981.915761.1102921.1034
1USD0.938850.815096183.15161.35061.561520.90517.2013
1INR0.01129120.009802520.012026210.01624260.01877920.01088370.206867

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لمبيرة هندوراسية إلى شلن أوغندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HNL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UGX في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HNL الحالي إلى UGX وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / شلن أوغندي
1 HNL152.35100 UGX
5 HNL761.75500 UGX
10 HNL1523.51000 UGX
20 HNL3047.02000 UGX
50 HNL7617.55000 UGX
100 HNL15235.10000 UGX
250 HNL38087.75000 UGX
500 HNL76175.50000 UGX
1000 HNL152351.00000 UGX
2000 HNL304702.00000 UGX
5000 HNL761755.00000 UGX
10000 HNL1523510.00000 UGX
معدلات التحويل شلن أوغندي / لامبيرا هندوراسي
1 UGX0.00656 HNL
5 UGX0.03282 HNL
10 UGX0.06564 HNL
20 UGX0.13128 HNL
50 UGX0.32819 HNL
100 UGX0.65638 HNL
250 UGX1.64095 HNL
500 UGX3.28189 HNL
1000 UGX6.56378 HNL
2000 UGX13.12756 HNL
5000 UGX32.81890 HNL
10000 UGX65.63780 HNL