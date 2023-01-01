سيدي غاني إلى بيزو كولومبي

تحويل GHS إلى COP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ghs
٣٤٩٬٨٦٦ cop

1.00000 GHS = 349.86600 COP

متوسط سعر صرف السوق عند 11:49 UTC
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GHS إلى COP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GHS → 0 COP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.064188.40651.437441.661880.96318.1959
1GBP1.153411.22735101.9691.657971.916841.1107320.9874
1USD0.939750.814764183.0811.350851.561770.90517.0998
1INR0.01131140.009806860.012036410.01625940.01879810.0108930.205821

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سيدي غاني إلى بيزو كولومبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GHS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و COP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GHS الحالي إلى COP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Ghanaian Cedi / البيزو الكولومبي
1 GHS349.86600 COP
5 GHS1749.33000 COP
10 GHS3498.66000 COP
20 GHS6997.32000 COP
50 GHS17493.30000 COP
100 GHS34986.60000 COP
250 GHS87466.50000 COP
500 GHS174933.00000 COP
1000 GHS349866.00000 COP
2000 GHS699732.00000 COP
5000 GHS1749330.00000 COP
10000 GHS3498660.00000 COP
معدلات التحويل البيزو الكولومبي / Ghanaian Cedi
1 COP0.00286 GHS
5 COP0.01429 GHS
10 COP0.02858 GHS
20 COP0.05716 GHS
50 COP0.14291 GHS
100 COP0.28582 GHS
250 COP0.71456 GHS
500 COP1.42912 GHS
1000 COP2.85824 GHS
2000 COP5.71648 GHS
5000 COP14.29120 GHS
10000 COP28.58240 GHS