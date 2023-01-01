دولار فيجي إلى فرنك جيبوتي

تحويل FJD إلى DJF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ fjd
٧٨٬٤٤٠ djf

1.00000 FJD = 78.43990 DJF

متوسط سعر صرف السوق عند 10:49 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

FJD إلى DJF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FJD → 0 DJF
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86591.065288.44341.438391.662560.9650518.2049
1GBP1.1548711.2301102.1351.661071.919931.1145121.0231
1USD0.93880.812942183.02991.350351.560790.9059517.0906
1INR0.01130670.009790960.012043910.01626340.0187980.01091110.205837

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار فيجي إلى فرنك جيبوتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FJD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DJF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FJD الحالي إلى DJF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Fijian dollar

FJD إلى USD

FJD إلى ZAR

FJD إلى AUD

FJD إلى EUR

FJD إلى SGD

FJD إلى INR

FJD إلى GBP

FJD إلى CAD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار فيجي / Djiboutian Franc
1 FJD78.43990 DJF
5 FJD392.19950 DJF
10 FJD784.39900 DJF
20 FJD1568.79800 DJF
50 FJD3921.99500 DJF
100 FJD7843.99000 DJF
250 FJD19609.97500 DJF
500 FJD39219.95000 DJF
1000 FJD78439.90000 DJF
2000 FJD156879.80000 DJF
5000 FJD392199.50000 DJF
10000 FJD784399.00000 DJF
معدلات التحويل Djiboutian Franc / دولار فيجي
1 DJF0.01275 FJD
5 DJF0.06374 FJD
10 DJF0.12749 FJD
20 DJF0.25497 FJD
50 DJF0.63743 FJD
100 DJF1.27486 FJD
250 DJF3.18715 FJD
500 DJF6.37430 FJD
1000 DJF12.74860 FJD
2000 DJF25.49720 FJD
5000 DJF63.74300 FJD
10000 DJF127.48600 FJD