1 درهم إماراتي إلى كرونة دنماركية

تحويل AED إلى DKK بسعر الصرف الحقيقي

١ aed
١٫٨٩ dkk

1.00000 AED = 1.88773 DKK

Mid-market exchange rate at 16:20
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أعلى العملات

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD183.4443283.750.92980.79773455.4971.359617.3651
1 INR0.01198413.400470.01114280.009560080.6650780.01629350.208104
1 PKR0.003524230.29407710.003276830.00281140.1955840.004791540.0611986
1 EUR1.075589.7443305.17310.8579559.6871.4622518.6762

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى كرونة دنماركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DKK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى DKK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / كرونة دانمركية
1 AED1.88773 DKK
5 AED9.43865 DKK
10 AED18.87730 DKK
20 AED37.75460 DKK
50 AED94.38650 DKK
100 AED188.77300 DKK
250 AED471.93250 DKK
500 AED943.86500 DKK
1000 AED1887.73000 DKK
2000 AED3775.46000 DKK
5000 AED9438.65000 DKK
10000 AED18877.30000 DKK
معدلات التحويل كرونة دانمركية / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 DKK0.52974 AED
5 DKK2.64868 AED
10 DKK5.29736 AED
20 DKK10.59472 AED
50 DKK26.48680 AED
100 DKK52.97360 AED
250 DKK132.43400 AED
500 DKK264.86800 AED
1000 DKK529.73600 AED
2000 DKK1059.47200 AED
5000 DKK2648.68000 AED
10000 DKK5297.36000 AED