10 راند جنوب إفريقي إلى جنيه جيرزي

تحويل ZAR إلى JEP بسعر الصرف الحقيقي

١٠ zar
٠٫٤٤ jep

1.00000 ZAR = 0.04422 JEP

Mid-market exchange rate at 05:58
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.87441.083790.18821.484831.673930.96318.7637
1 GBP1.1436411.23935103.1421.69811.914351.1013321.4587
1 USD0.922750.806875183.22251.370151.544640.888617.3145
1 INR0.01108790.009695390.01201610.01646370.01856040.01067740.208051

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل راند جنوب إفريقي إلى جنيه جيرزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ZAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JEP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ZAR الحالي إلى JEP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل راند جنوب أفريقيا / جنيه جيرسي
1 ZAR0.04422 JEP
5 ZAR0.22112 JEP
10 ZAR0.44224 JEP
20 ZAR0.88448 JEP
50 ZAR2.21121 JEP
100 ZAR4.42241 JEP
250 ZAR11.05602 JEP
500 ZAR22.11205 JEP
1000 ZAR44.22410 JEP
2000 ZAR88.44820 JEP
5000 ZAR221.12050 JEP
10000 ZAR442.24100 JEP
معدلات التحويل جنيه جيرسي / راند جنوب أفريقيا
1 JEP22.61210 ZAR
5 JEP113.06050 ZAR
10 JEP226.12100 ZAR
20 JEP452.24200 ZAR
50 JEP1130.60500 ZAR
100 JEP2261.21000 ZAR
250 JEP5653.02500 ZAR
500 JEP11306.05000 ZAR
1000 JEP22612.10000 ZAR
2000 JEP45224.20000 ZAR
5000 JEP113060.50000 ZAR
10000 JEP226121.00000 ZAR