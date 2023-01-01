500 فرنك سويسري إلى دونغ فيتنامي

تحويل XPF إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

٥٠٠ xpf
١١٠٬١١٣ vnd

1.00000 XPF = 220.22500 VND

Mid-market exchange rate at 04:31
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أعلى العملات

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11.351418.25990.9230583.1950.807071.545481.37065
1 SGD0.739973113.51180.68304261.56210.597211.143611.01424
1 ZAR0.0547650.074009210.05055144.556160.0441990.08463770.0750634
1 EUR1.083351.4640419.7819190.12930.874351.674291.48489

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XPF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XPF الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك الـ CFP / Vietnamese Dong
1 XPF220.22500 VND
5 XPF1101.12500 VND
10 XPF2202.25000 VND
20 XPF4404.50000 VND
50 XPF11011.25000 VND
100 XPF22022.50000 VND
250 XPF55056.25000 VND
500 XPF110112.50000 VND
1000 XPF220225.00000 VND
2000 XPF440450.00000 VND
5000 XPF1101125.00000 VND
10000 XPF2202250.00000 VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / فرنك الـ CFP
1 VND0.00454 XPF
5 VND0.02270 XPF
10 VND0.04541 XPF
20 VND0.09082 XPF
50 VND0.22704 XPF
100 VND0.45408 XPF
250 VND1.13520 XPF
500 VND2.27041 XPF
1000 VND4.54081 XPF
2000 VND9.08162 XPF
5000 VND22.70405 XPF
10000 VND45.40810 XPF