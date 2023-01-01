10 فرنك سويسري إلى دونغ فيتنامي
تحويل XPF إلى VND بسعر الصرف الحقيقي
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حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل فرنك سويسري إلى دونغ فيتنامي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XPF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XPF الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل فرنك الـ CFP / Vietnamese Dong
|1 XPF
|220.24500 VND
|5 XPF
|1101.22500 VND
|10 XPF
|2202.45000 VND
|20 XPF
|4404.90000 VND
|50 XPF
|11012.25000 VND
|100 XPF
|22024.50000 VND
|250 XPF
|55061.25000 VND
|500 XPF
|110122.50000 VND
|1000 XPF
|220245.00000 VND
|2000 XPF
|440490.00000 VND
|5000 XPF
|1101225.00000 VND
|10000 XPF
|2202450.00000 VND