250 فرنك سويسري إلى روبية نيبالية

تحويل XPF إلى NPR بسعر الصرف الحقيقي

250 xpf
301.65 npr

1.00000 XPF = 1.20660 NPR

Mid-market exchange rate at 03:39
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11.351618.26950.923283.18750.80721.545711.3707
1 SGD0.739864113.51690.68303561.54740.5972181.143621.01413
1 ZAR0.0547360.073981210.05053184.553350.04418290.08460630.0750267
1 EUR1.08321.4640519.7895190.10870.87441.674321.48474

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى روبية نيبالية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XPF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NPR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XPF الحالي إلى NPR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cfp فرنك

XPF إلى USD

XPF إلى SGD

XPF إلى ZAR

XPF إلى EUR

XPF إلى INR

XPF إلى GBP

XPF إلى AUD

XPF إلى CAD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

mobile-section.title

mobile-section.body
mobile-section.badge.apple.altmobile-section.badge.google.alt
mobile-section.disclaimer
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / Nepalese Rupee
1 XPF1.20660 NPR
5 XPF6.03300 NPR
10 XPF12.06600 NPR
20 XPF24.13200 NPR
50 XPF60.33000 NPR
100 XPF120.66000 NPR
250 XPF301.65000 NPR
500 XPF603.30000 NPR
1000 XPF1206.60000 NPR
2000 XPF2413.20000 NPR
5000 XPF6033.00000 NPR
10000 XPF12066.00000 NPR
معدلات التحويل Nepalese Rupee / فرنك الـ CFP
1 NPR0.82878 XPF
5 NPR4.14388 XPF
10 NPR8.28775 XPF
20 NPR16.57550 XPF
50 NPR41.43875 XPF
100 NPR82.87750 XPF
250 NPR207.19375 XPF
500 NPR414.38750 XPF
1000 NPR828.77500 XPF
2000 NPR1657.55000 XPF
5000 NPR4143.87500 XPF
10000 NPR8287.75000 XPF