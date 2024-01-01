1 روبية نيبالية إلى فرنك سويسري

تحويل NPR إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

1 npr
1 xpf

₨1.000 NPR = ₣0.8018 XPF

Mid-market exchange rate at 07:44
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NPR إلى XPF مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8481.11293.2681.5111.6540.94621.651
1 GBP1.1811.312110.0561.7831.9521.11725.548
1 USD0.90.762183.91.361.4880.85119.477
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.232

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل روبية نيبالية إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Nepalese rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Nepalese Rupee / فرنك الـ CFP
1 NPR٠٫٨٠١٨٣ XPF
5 NPR٤٫٠٠٩١٧ XPF
10 NPR٨٫٠١٨٣٤ XPF
20 NPR١٦٫٠٣٦٦٨ XPF
50 NPR٤٠٫٠٩١٧٠ XPF
100 NPR٨٠٫١٨٣٤٠ XPF
250 NPR٢٠٠٫٤٥٨٥٠ XPF
500 NPR٤٠٠٫٩١٧٠٠ XPF
1000 NPR٨٠١٫٨٣٤٠٠ XPF
2000 NPR١٬٦٠٣٫٦٦٨٠٠ XPF
5000 NPR٤٬٠٠٩٫١٧٠٠٠ XPF
10000 NPR٨٬٠١٨٫٣٤٠٠٠ XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / Nepalese Rupee
1 XPF١٫٢٤٧١٤ NPR
5 XPF٦٫٢٣٥٧٠ NPR
10 XPF١٢٫٤٧١٤٠ NPR
20 XPF٢٤٫٩٤٢٨٠ NPR
50 XPF٦٢٫٣٥٧٠٠ NPR
100 XPF١٢٤٫٧١٤٠٠ NPR
250 XPF٣١١٫٧٨٥٠٠ NPR
500 XPF٦٢٣٫٥٧٠٠٠ NPR
1000 XPF١٬٢٤٧٫١٤٠٠٠ NPR
2000 XPF٢٬٤٩٤٫٢٨٠٠٠ NPR
5000 XPF٦٬٢٣٥٫٧٠٠٠٠ NPR
10000 XPF١٢٬٤٧١٫٤٠٠٠٠ NPR