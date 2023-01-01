10 فرنك سويسري إلى روبية نيبالية

تحويل XPF إلى NPR بسعر الصرف الحقيقي

10 xpf
12.09 npr

1.00000 XPF = 1.20896 NPR

Mid-market exchange rate at 03:38
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أعلى العملات

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11.3516518.26830.923183.19130.8071271.54551.37064
1 SGD0.739839113.51560.68294761.5480.5971431.143421.01405
1 ZAR0.05473970.073988810.05053044.553860.04418190.08460030.0750283
1 EUR1.08331.4642419.79190.12110.87441.674241.48481

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى روبية نيبالية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XPF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NPR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XPF الحالي إلى NPR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cfp فرنك

XPF إلى USD

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XPF إلى ZAR

XPF إلى EUR

XPF إلى INR

XPF إلى GBP

XPF إلى AUD

XPF إلى CAD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك الـ CFP / Nepalese Rupee
1 XPF1.20896 NPR
5 XPF6.04480 NPR
10 XPF12.08960 NPR
20 XPF24.17920 NPR
50 XPF60.44800 NPR
100 XPF120.89600 NPR
250 XPF302.24000 NPR
500 XPF604.48000 NPR
1000 XPF1208.96000 NPR
2000 XPF2417.92000 NPR
5000 XPF6044.80000 NPR
10000 XPF12089.60000 NPR
معدلات التحويل Nepalese Rupee / فرنك الـ CFP
1 NPR0.82716 XPF
5 NPR4.13579 XPF
10 NPR8.27158 XPF
20 NPR16.54316 XPF
50 NPR41.35790 XPF
100 NPR82.71580 XPF
250 NPR206.78950 XPF
500 NPR413.57900 XPF
1000 NPR827.15800 XPF
2000 NPR1654.31600 XPF
5000 NPR4135.79000 XPF
10000 NPR8271.58000 XPF